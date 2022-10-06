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Великобритания вскоре погрузится во тьму?

Великобритания вскоре погрузится во тьму?

Энергетический кризис в Великобритании вошел в острую фазу. Власти ждут остановки электростанций с их последующим банкротством, население и промышленность - отключения электричества. Аналитики предупреждают: не за горами блэкаут, пишет БелТА.

Как сообщил британский регулятор в энергетической сфере Ofgem, в Великобритании, возможно, придется объявить чрезвычайную ситуацию в сфере поставок газа.

Электростанции, лишившиеся топлива, должны платить огромные штрафы за невыполнение обязательств перед потребителями. Это приведет их к потенциальной неплатежеспособности.

Фото:pixabay.com

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