Великобританию заливают дожди

Великобритания во власти дождей. Больше всех пострадало северное графство Йоркшир - там из берегов вышла река Дон. Власти эвакуировали несколько поселков, в некоторых городах спасателям приходится передвигаться на надувных лодках. В графстве перекрыты несколько основных магистралей и прервано железнодорожное сообщение. А в Шеффилде люди несколько часов провели в торговом центре, который со всех сторон обступили потоки воды.