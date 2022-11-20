Великобританию ждет самое резкое падение уровня жизни за всю историю

Великобритания столкнется с самым резким падением уровня жизни за всю историю. Такой неутешительный прогноз делает газета The Guardian. Рост инфляции толкает британскую экономику к рецессии. Без работы могут остаться около полумиллиона человек.



Эксперты уточняют, что самой главной проблемой для местных властей станет стремительное падение покупательной способности домохозяйств в связи с ростом цен и усилением энергокризиса. Падение покупательной способности будет настолько резким, что все достижения последних восьми лет экономического роста будут сведены на нет.