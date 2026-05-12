"Венесуэла может стать 51-м штатом США": ведущий Fox News раскрыл содержание разговора с Трампом

Один из ведущих телекомпании Fox News изложил содержание своего вчерашнего разговора с Трампом: американский президент будто бы всерьез рассматривает возможность присоединения к США еще одного штата, и им якобы может стать Венесуэла.

Пока неясно, насколько эти планы близки к реализации или речь идет о шутке. Если Трамп серьезен, американцам придется нелегко: у них есть опыт оккупаций и войн с южно- и центральноамериканскими странами - от Мексики до Гаити и Никарагуа. Вдобавок Венесуэла - страна Симона Боливара, который начал освободительную войну против испанских колонизаторов, и традиции борьбы за независимость там особенно сильны.