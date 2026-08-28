Венесуэла рассматривает возможность выхода из ОПЕК

Венесуэла всерьез изучает возможность выхода из ОПЕК, сообщает Bloomberg.

В материале уточняется: Каракас уже обсуждал данный вопрос с американскими чиновниками, однако окончательное решение пока не принято.

Эксперты отмечают, что этот шаг может открыть путь для масштабного возвращения в страну нефтяных гигантов из США и других западных стран.

Ранее в прессе также появлялись прогнозы, что Венесуэла может пойти на этот шаг под давлением Трампа вслед за ОАЭ. При этом Венесуэла стояла у истоков создания ОПЕК в 1960 году.