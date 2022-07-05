Венесуэла отмечает День Независимости

День Независимости отмечает сегодня Венесуэла. 5 июля 1811 года Боливарианская Республика обрела самостоятельность, свергнув испанскую власть. Традиционно праздник сопровождается массовыми гуляньями и большим военным парадом. Президента Венесуэлы Николаса Мадуро и народ страны поздравил глава белорусского государства. Александр Лукашенко отметил, что, благодаря принятым решениям о "перезагрузке" двусторонних отношений, межгосударственные контакты Минска и Каракаса существенно активизировались, а объединение усилий позволит эффективно противостоять деструктивной политике Запада и обеспечить нашим государствам устойчивое развитие в существующих сложных условиях.