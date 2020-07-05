Венесуэла отмечает День независимости

Она была провозглашена независимой республикой в 1811 году. Президент Беларуси от имени народа и себя лично поздравил главу Венесуэлы Николаса Мадуро и граждан этой страны с национальным праздником. Александр Лукашенко выразил убеждение, что Каракас успешно преодолеет все трудности, с которыми столкнулся в последнее время. Минск также подтвердил готовность к дальнейшему развитию двустороннего сотрудничества, направленного на процветание обеих стран и рост благополучия их народов.





