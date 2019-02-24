Венесуэла разрывает дипотношения с Колумбией

Накануне на границе двух стран прошли столкновения между сторонниками Хуана Гуайдо и военными страны. В беспорядках пострадали почти три сотни человек. Президент Николас Мадуро объявил о частичном закрытии границы и развертывании войск. США пригрозили санкциями военным Венесуэлы, не пропустившим гумконвои из Штатов через границу. Соответствующее обращение разместил у себя в Twitter помощник президента по нацбезопасности Джон Болтон. В прессе предполагают, что Вашингтон уже на следующей неделе может объявить о расширении своих черных списков с целью оказать давление на венесуэльского лидера.