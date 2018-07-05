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Венесуэла сегодня отмечает День Независимости

Сегодня Венесуэла отмечает национальный праздник - День Независимости. В 1811 году была свергнута власть испанской короны, и Венесуэла стала самостоятельным государством. По традиции в Каракасе организуется большой парад, а по всей стране пройдут массовые гуляния. Президент Александр Лукашенко от имени белорусского народа и себя лично поздравил Президента Венесуэлы Николаса Мадуро и граждан этой страны с Днем Независимости. Минск и Каракас - братья и стратегические партнеры, подчеркнул белорусский лидер.

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