Венесуэльские пролетарии требуют освобождения Мадуро
Тысячи рабочих транспортной отрасли Венесуэлы провели масштабную акцию протеста в Каракасе. Главное и единственное требование митингующих - освобождение похищенного президента Венесуэлы Николаса Мадуро из американской тюрьмы.
Акция была приурочена к 35-й годовщине его первого рабочего дня в качестве водителя автобуса.
Келвис Мальдонадо, руководитель Боливарианского союза мотоциклистов:
"Сегодня исполняется 35 лет с тех пор, как наш классовый брат, лидер из транспортной отрасли Николас Мадуро начал работать водителем в Каракасе. Тогда же он начал свою профсоюзную деятельность, борясь за рабочий класс. И вот мы возвращаемся к этой борьбе. Мы поддерживаем президента Николаса Мадуро, а также требуем, чтобы он был возвращен на родину".
В начале 2026 года Николас Мадуро был захвачен солдатами армии США. После этого исполняющей обязанности президента Венесуэлы является вице-президент администрации Мадуро Делси Родригес, пообещавшая дать отпор США.