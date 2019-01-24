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Венесуэльский раскол. Мадуро обвинил США в попытке госпереворота и заявил о разрыве дипотношений
Продолжаем следить за ситуацией в Венесуэле. Согласно последним данным мировых СМИ, протесты в регионе набирают обороты.
На улицах - тысячи человек. В некоторых районах Каракаса митингующие устроили столкновения с силовиками. Слышны звуки взрывов. Полиция использует против нарушителей порядка гранаты и бомбы со слезоточивым газом. Известно о двух сотнях задержанных. В списке пострадавших - десятки человек. Погибшими числятся по меньшей мере 16 местных жителей. ООН призывала конфликтующие стороны к диалогу.
Напомним, ситуация в Венесуэле обострилась в конце прошлой весны после внеочередных президентских выборов. На них победил Николас Мадуро. Многие страны признали плебисцит нелегитимным. Вашингтон же подлил масла в огонь. Призвал население выйти на массовые протесты против затяжного кризиса в социальной сфере, экономике и политике страны.
А вчера президент США Дональд Трамп официально признал главу оппозиции Венесуэлы президентом страны. В ответ действующий глава Боливарианской Республики Николас Мадуро обвинил США в попытке госпереворота и заявил о разрыве дипотношений с Вашингтоном.
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