Венесуэльский раскол. Мадуро обвинил США в попытке госпереворота и заявил о разрыве дипотношений

Продолжаем следить за ситуацией в Венесуэле. Согласно последним данным мировых СМИ, протесты в регионе набирают обороты.



На улицах - тысячи человек. В некоторых районах Каракаса митингующие устроили столкновения с силовиками. Слышны звуки взрывов. Полиция использует против нарушителей порядка гранаты и бомбы со слезоточивым газом. Известно о двух сотнях задержанных. В списке пострадавших - десятки человек. Погибшими числятся по меньшей мере 16 местных жителей. ООН призывала конфликтующие стороны к диалогу.





Напомним, ситуация в Венесуэле обострилась в конце прошлой весны после внеочередных президентских выборов. На них победил Николас Мадуро. Многие страны признали плебисцит нелегитимным. Вашингтон же подлил масла в огонь. Призвал население выйти на массовые протесты против затяжного кризиса в социальной сфере, экономике и политике страны.



