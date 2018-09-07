Венецианский кинофестиваль близится к завершению

Имена победителей станут известны завтра. Но одна из наград уже вручена. Вчера почетную премию отдали кинорежиссеру Дэвиду Кроненбергу. Сейчас на острове Лидо продолжаются кинопоказы. Велики шансы на победу у фильма мексиканца Карлоса Рейгадаса "Наше время". Трехчасовая драма об отношениях супругов, решивших быть предельно откровенными друг с другом, участвует в основном конкурсе. Главную роль в ней сыграл сам режиссер. По словам постановщика, время - это самое прекрасное, что есть в кино, благодаря ему можно задать картине любой ритм.