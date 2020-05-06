Венецианский кинофестиваль не хотят переносить в онлайн

Организаторы пока не решили окончательно вопрос о проведении смотра в этом году. Пока известно, что даты (2-12 сентября) остаются прежними и полностью переводить кинофорум на острове Лидо в онлайн-формат не планируется.



Накануне широкому кругу руководителей киноиндустрии было отправлено письмо с предложением обсудить проблемы предстоящего фестиваля.



Респондентов спросили, готовы ли они посетить фестиваль в сентябре и провести часть активностей в онлайн-формате.



Организаторы ожидают реакции кинематографистов до 10 мая, после чего будет окончательно решен вопрос о проведении Венецианского кинофестиваля в 2020 году.



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