Венецианский кинофестиваль стартовал с премьеры картины "Человек на Луне"

В Италии открылся 75-ый Венецианский кинофестиваль. Он стартовал с премьеры картины "Человек на Луне" режиссера Дэмьена Шазелла. Фильм рассказывает историю Нила Армстронга - первого человека на Луне. Роль астронавта сыграл Райан Гослинг, который вместе с Шазеллом уже участвовал в открытии Венецианского фестиваля два года назад с "Ла-Ла Лендом". В этот раз в основном конкурсе - 21 фильм. Профессиональное жюри возглавил режиссер Гильермо дель Торо.