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Венецианский кинофестиваль стартовал с премьеры картины "Человек на Луне"
В Италии открылся 75-ый Венецианский кинофестиваль. Он стартовал с премьеры картины "Человек на Луне" режиссера Дэмьена Шазелла. Фильм рассказывает историю Нила Армстронга - первого человека на Луне. Роль астронавта сыграл Райан Гослинг, который вместе с Шазеллом уже участвовал в открытии Венецианского фестиваля два года назад с "Ла-Ла Лендом". В этот раз в основном конкурсе - 21 фильм. Профессиональное жюри возглавил режиссер Гильермо дель Торо.
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