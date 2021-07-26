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Венецианский киносмотр состоится - объявлена программа фестиваля
Венецианский киносмотр состоится. Сегодня объявлена программа фестиваля.
Факт
В рамках просмотра покажут картины из 59 стран.
За призы 78-го форума поборются работы Педро Альмодовара, Паоло Соррентино, Мишеля Франко и Мэгги Джилленхол. В основной программе и российская картина Наташи Меркуловой и Алексея Чупова "Капитан Волконогов бежал".
Председателем международного жюри кинофестиваля, который пройдет с 1 по 11 сентября, станет режиссер фильма "Паразиты" кореец Пон Чжун Хо.
Награды за карьерные достижения получат Роберто Бениньи и Джейми Ли Кертис.
Для зрителей организаторы сохранят половинную заполняемость залов и введут санитарные пропуска, которые заработают в Италии с 6 августа.
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