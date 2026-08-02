Венгерскую АЭС "Пакш" отключили на неопределенный срок

Единственная атомная электростанция Венгрии 2 августа полностью приостановила работу. Об этом сообщил премьер-министр страны Петер Мадьяр.

Причина - катастрофическое обмеление Дуная из-за аномальной жары и засухи в Центральной Европе. Уровень воды в реке упал до исторического минимума, и станция больше не может охлаждать реакторы. АЭС "Пакш" расположена в 100 км от Будапешта. Она состоит из четырех энергоблоков российской разработки и обеспечивает почти половину электроэнергии государства. Ожидается, что вынужденное отключение продлится минимум несколько недель. Власти призвали крупные промышленные предприятия срочно сократить потребление энергии и воды.

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