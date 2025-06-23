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Венгрия и Словакия заблокировали 18-й пакет санкций против России
Автор:Редакция news.by
Венгрия и Словакия заблокировали принятие Евросоюзом 18-го пакета антироссийских санкций. Он предполагал ограничения на экспорт российской нефти, в том числе на танкерный флот, который в транспортировке принимает участие.
Кроме того, ЕС планировал наложить окончательный запрет на эксплуатацию в будущем "Северных потоков". Самой активной в принятии 18-го пакета была Литва. Глава МИД этой страны заявил, что без нового пакета будет сложнее ставить Москве ультиматумы.
Венгрия и Словакия считают, что остаться без российской нефти для них равноценно катастрофе, а потому намерены блокировать 18-й пакет и далее.