Венгрия и Словакия заблокировали 18-й пакет санкций против России

Венгрия и Словакия заблокировали принятие Евросоюзом 18-го пакета антироссийских санкций. Он предполагал ограничения на экспорт российской нефти, в том числе на танкерный флот, который в транспортировке принимает участие.



Кроме того, ЕС планировал наложить окончательный запрет на эксплуатацию в будущем "Северных потоков". Самой активной в принятии 18-го пакета была Литва. Глава МИД этой страны заявил, что без нового пакета будет сложнее ставить Москве ультиматумы.