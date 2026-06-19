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Венгрия настояла на отказе от ускоренного вступления Украины в ЕС
Автор:Редакция news.by
Из итогового заявления первого дня саммита ЕС был исключен пункт об ускоренном вступлении Украины в Европейский союз по инициативе премьера Венгрии Петера Мадьяра.
Как сообщил Мадьяр, после достижения соглашения с Киевом о возвращении прав закарпатских венгров Будапешт не будет мешать началу переговоров о вступлении Украины в ЕС. Однако, по словам Мадьяра, Венгрия остается против ускоренного вступления какой-либо страны в ЕС, сохраняя подход, "основанный на заслугах". В остальном Киеву пообещали поддержку, в том числе деньгами и оружием для продолжения войны, а также гарантии безопасности и отправку военных миссий в случае прекращения боевых действий.
Решений о возможной подготовке к переговорам с Россией участники встречи не приняли.