Венгрия открыта к прагматичному сотрудничеству с Россией. Об этом заявил будущий премьер Петер Мадьяр. Москва, в свою очередь, как сообщил Дмитрий Песков, также рассчитывает на продолжение контактов с новым руководством Венгрии.

Издание Politico пишет, что радикальных перемен в политике Будапешта ждать не стоит. Мадьяр, который на посту сменит Виктора Орбана, также всецело против бесконтрольного и бесконечного вооружения. Не поддерживает он и дальнейшее финансирование войны. Кроме того, Мадьяр не является сторонником вступления Украины в ЕС.

Есть все предпосылки к тому, что с Мадьяром Брюсселю тоже придется очень нелегко.