Венгрию не устраивает измененный проект бюджета Евросоюза, она отвергает его, как и предыдущий. Об этом заявил венгерский премьер-министр Петер Мадьяр. Он подчеркнул: вопросы о бюджете ЕС и финансировании Украины должны рассматриваться отдельно.

Новый проект предусматривает выделение меньшего объема средств и требует от Венгрии увеличения взносов, параллельно усложняя правила расходования бюджета.

Ранее председательствующая в Совете ЕС Ирландия скорректировала проект бюджета, сократив его на 160 млрд евро в текущих ценах. Однако требующие сокращения бюджета Германия и другие страны-доноры не согласны даже с этим предложением, настаивая на его дальнейшем урезании.