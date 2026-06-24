Венгрия, Польша и Словакия против ускоренного вступления Украины в ЕС

Венгрия не осталась одинока в попытке притормозить вступление Украины в Евросоюз. Как пишет The Telegraph, Польша и Словакия также выразили обеспокоенность по поводу низкой общественной поддержки расширения блока.

Соответствующий опрос проводил Европейский совет по международным отношениям. Он показал, что большинство избирателей в Венгрии, Болгарии, Австрии, Германии и Эстонии считают расширение ЕС на восток плохой идеей.

Причин несколько - это и значительный сельхозсектор Украины, и траты, связанные с ее восстановлением. Многим не нравится то, что у Киева может появиться возможность оказывать реальное влияние на политику ЕС. Да и самому блоку придется провести реформы, чтобы успешно включить Украину в свой состав.

Издание отмечает, что на саммите ЕС в Брюсселе лидеры четко обозначили свое нежелание ускорить процесс вступления "незалежной" в ЕС, исключив соответствующий пункт из совместного итогового заявления.