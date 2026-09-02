Венгрия потребует от ЕС возмещения штрафа за миграционную политику

Венгрия будет добиваться от ЕС компенсации за выплату штрафа в связи с отказом выполнять общеевропейские правила в области миграции. Этот вопрос премьер-министр страны намерен поднять на встрече с главой Евросовета.

При этом премьер-министр подчеркнул: Венгрия продолжит защищать свои границы. Будапешт не намерен менять свою позицию в отношении беженцев и мигрантов.

В июне 2024 года суд ЕС наложил на Венгрию единовременный штраф в размере 200 млн евро и обязал выплачивать по 1 млн евро за каждый день просрочки.