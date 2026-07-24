Венгрия снова заблокировала переговоры о вступлении Украины и Молдовы в ЕС

Венгрия заблокировала дальнейшие переговоры о вступлении Украины и Молдовы в Евросоюз. Это уже второе вето Будапешта по данному вопросу за последний месяц.

В ЕС признают, что ускоренное втягивание кандидатов вопреки интересам отдельных членов только усиливает раскол внутри блока.

Лучшим кандидатом на вступление в ЕС Европарламент назвал Черногорию. Органу очень понравились реформы страны. Например, Черногория выравнивает свою визовую политику с общеевропейской.