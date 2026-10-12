Венгрия согласилась открыть две главы переговоров с Украиной о вступлении в ЕС

Правительство Венгрии согласилось открыть еще две главы переговоров с Украиной о вступлении в ЕС - по внутреннему рынку и политике конкурентоспособности.

Об этом заявила министр иностранных дел Венгрии Анита Орбан, общаясь с журналистами по прибытии на встречу с коллегами из стран Евросоюза в Люксембурге, пишет ТАСС.

"В украинском парламенте находится на рассмотрении законопроект, касающийся обучения на языках национальных меньшинств и правовых гарантий для школ, где ведется такое обучение. Мы ожидаем новостей из Киева. 6 октября профильный комитет по вопросам образования одобрил этот законопроект, что стало необходимым условием для того, чтобы мы могли направить официальные письма, требуемые для открытия кластеров 2 и 3", - сказала Орбан.

Она подчеркнула, что после принятия в Верховной раде этого закона, направленного на возвращение прав венгерскому национальному меньшинству в Закарпатье, Венгрия будет внимательно следить за его выполнением.

Таким образом, правительство Венгрии впервые официально подтвердило, что сняло возражения против открытия еще двух переговорных глав с Украиной, которые касаются внутреннего рынка и конкурентоспособности.

Минувшим летом новое правительство Венгрии во главе с Петером Мадьяром сняло возражения против начала переговоров ЕС с Украиной, а также Молдавией по двум группам вопросов. Одна из них касается верховенства закона и фундаментальных прав, другая - международных отношений, внешней политики и безопасности.

Теперь к первым двум группам переговоров могут прибавиться еще две. В то же время Мадьяр неоднократно предупреждал, что Венгрия выступает против ускоренного приема Украины в ЕС и к этой стране должны предъявляться такие же требования, как и к другим кандидатам.