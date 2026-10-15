Венгрия выступила с резким прогнозом относительно Киева

Прогноз Будапешта о европейских перспективах Киева оказался крайне жестким. Переговоры о вступлении Украины в Евросоюз могут затянуться на 15-20 лет. Об этом на саммите лидеров ЕС в Брюсселе заявил премьер-министр Венгрии.

По словам Петера Мадьяра, конкретной даты присоединения Украины к содружеству нет и быть не может, этот процесс должен основываться исключительно на реальных заслугах, а не на политических авансах. В качестве примера Мадьяр привел страны Западных Балкан, которые ведут безрезультатные переговоры о членстве уже полтора десятка лет, так и не приблизившись к цели.