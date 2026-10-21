Венгрия заблокировала очередной этап переговоров о вступлении Украины и Молдовы в ЕС

Венгрия заблокировала очередной этап переговоров по вступлению Украины и Молдовы в Евросоюз. На встрече в Брюсселе представители Будапешта отказались одобрить запуск двух финальных блоков реформ, касающихся сельского хозяйства, экологии и транспорта.

Примечательно, что венгерские дипломаты не предоставили коллегам никаких официальных объяснений, заявив лишь, что их позиция остается прежней. Срыв произошел вопреки тому, что ранее Киев полностью выполнил требования Будапешта, приняв закон о правах нацменьшинств в сфере образования.

Впрочем, по мнению венгерской оппозиции, этот демарш является временным. Венгерское правительство пошло на блокировку сугубо из внутриполитических соображений - чтобы лишить партию Орбана повода обвинить кабмин в излишней мягкости по отношению к Украине.