Венгрия заблокировала транзит оружия в Украину через свою территорию

Венгрия официально отказалась от оказания военной помощи Киеву и заблокировала транзит оружия в Украину через свою территорию.

Премьер республики Мадьяр в интервью финскому изданию подтвердил жесткую позицию Будапешта, а также выступил против ускоренного вступления Украины в ЕС, подчеркнув, что Киев обязан пройти все стандартные бюрократические этапы.

Окончательное решение по этому вопросу Венгрия примет только по итогам общенационального референдума.

Ранее венгерское руководство заблокировало планы строительства на своей территории стратегических хранилищ нефтепродуктов, предназначенных для снабжения Украины.