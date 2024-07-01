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Венгрия 1 июля начинает председательство в Евросовете
1 июля в Евросовете начинается председательство Венгрии. Сторонники Украины в ЕС боялись этого панически, а потому до 1 июля пытались утвердить пакеты помощи ВСУ деньгами и оружием по всем возможным линиям.
Премьер-министр Венгрии Орбан уже выступил с заявлением, что европейские правые начинают объединяться и, в частности, создают общую фракцию в Европарламенте. В нее уже вошли кроме венгров представители Австрийской партии свободы. Ждут в этом объединении также правых из Чехии и Словакии, впрочем, состав фракции будет намного шире, но пока трудно судить насколько.
Орбан опубликовал манифест, в котором говорится, что ЕС переживает критический момент своего существования. Он был для европейцев проектом мечты, но теперь повернулся против их интересов.
Правые призывают выступить в защиту христианских ценностей, а также защитить семьи и национальный дом каждого из европейских народов от вторжения чужеродного элемента.
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