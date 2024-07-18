Венгрия готова стать площадкой для мирных переговоров России и Украины

Венгрия готова предоставить любое место на своей территории для переговоров России и Украины по урегулированию конфликта, сообщил министр иностранных дел страны Петер Сийярто. Об этом Будапешт заявлял еще в феврале 2022 года - спустя два дня после начала украинского кризиса.