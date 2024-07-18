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Венгрия готова стать площадкой для мирных переговоров России и Украины

Венгрия готова предоставить любое место на своей территории для переговоров России и Украины по урегулированию конфликта, сообщил министр иностранных дел страны Петер Сийярто. Об этом Будапешт заявлял еще в феврале 2022 года - спустя два дня после начала украинского кризиса.

Подобные мирные стремления Венгрии сейчас актуальны как никогда: премьер страны недавно провел встречи в Москве, Вашингтоне и Киеве. Однако они вызвали всплеск новой агрессии и негатива со стороны Евросоюза.

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