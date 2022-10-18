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Венгрия и Австрия не горят желанием участвовать в подготовке украинских военных
Венгрия и Австрия участвовать не будут в программе подготовки украинских военных, которую намерен реализовать Евросоюз. В самое ближайшее время ЕС готов пригласить на выучку 15 тысяч представителей ВСУ. Основную тренировочную нагрузку готовы взять Польша и Германия, 2 тысячи человек отправятся в военные лагеря Франции. Брюссель предложил принять участие в этой программе все государства ЕС. Но не все горят желанием. Австрия придерживается традиционного нейтралитета, а Венгрия все более скептически относится к антироссийской политике Евросоюза. Особенно недовольны в Будапеште санкционной войной: премьер страны Виктор Орбан полагает, что отказ Европы от рестрикций позволил бы снизить большинство цен вдвое.
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