Венгрия и Австрия не горят желанием участвовать в подготовке украинских военных

Венгрия и Австрия участвовать не будут в программе подготовки украинских военных, которую намерен реализовать Евросоюз. В самое ближайшее время ЕС готов пригласить на выучку 15 тысяч представителей ВСУ. Основную тренировочную нагрузку готовы взять Польша и Германия, 2 тысячи человек отправятся в военные лагеря Франции. Брюссель предложил принять участие в этой программе все государства ЕС. Но не все горят желанием. Австрия придерживается традиционного нейтралитета, а Венгрия все более скептически относится к антироссийской политике Евросоюза. Особенно недовольны в Будапеште санкционной войной: премьер страны Виктор Орбан полагает, что отказ Европы от рестрикций позволил бы снизить большинство цен вдвое.