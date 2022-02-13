Венгрия может покинуть Евросоюз

Премьер-министр Венгрии Орбан выступил с обращением к нации, в котором недвусмысленно намекнул, что его страна может покинуть Евросоюз. По его словам, ЕС ведет "священную войну, джихад" под лозунгом верховенства закона. По словам Орбана, если в отношении его страны не будут проявлять терпимость, она пойдет другим путем.