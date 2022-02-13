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Венгрия может покинуть Евросоюз

Премьер-министр Венгрии Орбан выступил с обращением к нации, в котором недвусмысленно намекнул, что его страна может покинуть Евросоюз. По его словам, ЕС ведет "священную войну, джихад" под лозунгом верховенства закона. По словам Орбана, если в отношении его страны не будут проявлять терпимость, она пойдет другим путем.

Предметом конфликта Венгрии и Польши с ЕС является требование к обеим странам изменить национальное законодательство и признать верховенство европейских законов. В случае отказа, обеим странам грозят сокращением антикризисных субсидий: при этом Польшу уже даже лишили 15 миллионов евро, которые вычли из причитающихся ей средств.

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