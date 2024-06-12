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Венгрия не поддерживает миссию НАТО в Украине

Венгрия выступает против миссии НАТО в Украине, однако не может ее предотвратить, так как большинство членов альянса занимают противоположную позицию. Об этом заявил премьер страны.

Виктор Орбан подчеркнул, что будет отстаивать позицию Венгрии и на саммите НАТО в июле в Вашингтоне. В то же время он выразил уверенность, что там будут найдены правильные решения, которые устроят всех союзников по Североатлантическому альянсу.

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