Венгрия не поддерживает миссию НАТО в Украине

Венгрия выступает против миссии НАТО в Украине, однако не может ее предотвратить, так как большинство членов альянса занимают противоположную позицию. Об этом заявил премьер страны.



Виктор Орбан подчеркнул, что будет отстаивать позицию Венгрии и на саммите НАТО в июле в Вашингтоне. В то же время он выразил уверенность, что там будут найдены правильные решения, которые устроят всех союзников по Североатлантическому альянсу.