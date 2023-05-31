Венгрия обратилась к Евросоюзу с просьбой продлить ограничения на импорт украинских зерновых и масличных культур для пяти стран Восточной Европы до конца текущего года. Также она требует от Брюсселя предоставить финансовую поддержку местным аграриям для транспортировки зерна, оставшегося в хранилищах. Оседание зерна на рынках евростран ставит под угрозу деятельность местных производителей. Ранее для борьбы с дешевой украинской сельхозпродукцией фермеры выходили на забастовки, перекрывали тракторами дороги. Будапешт считает, что продление ограничений на импорт поможет защитить интересы местных производителей и сохранить равновесие на аграрном рынке.