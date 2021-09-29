Венгрия обвинила Евросоюз в двойных стандартах в отношении решения вопроса с мигрантами

Венгрия винит Евросоюз в двойных стандартах. На этот раз речь о защите границ от мигрантов. Глава венгерского Минюста напомнила о кризисе 2015 года. Тогда на территорию Венгрии прибыли порядка 400 тысяч нелегалов, после чего власти страны воздвигли забор на южной границе и значительно усилили пограничный контроль. Такие меры стали предметом осуждения в Брюсселе.

Однако сейчас, отметила министр, Литва принимает такие же и даже более жесткие меры, чтобы не допустить проникновения мигрантов на свою территорию. Но Евросоюз хранит молчание и действия литовского правительства никак не осуждает. По мнению главы венгерского Минюста, европейские институты применяют двойные стандарты на беспрецедентном уровне даже не моргнув глазом.