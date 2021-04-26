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Венгрия опубликовала данные о безопасности препараторов от COVID-19
Власти Венгрии опубликовали данные о безопасности препараторов от COVID-19. У "Спутника V" оказалось наименьшее среднее количество заражений после вакцинации - 95 человек из 100 тысяч. У препарата Moderna этот показатель 177, у Pfizer - 555, у AstraZeneca - 700. Ниже у "Спутника V" оказалась и средняя смертность: один случай на 100 тысяч привитых. У AstraZeneca 7 смертей, у Moderna и Pfizer 20 и 32 соответственно.
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