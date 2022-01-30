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Венгрия отказалась размещать у себя дополнительные силы НАТО
Венгрия отказалась размещать на своей территории дополнительные силы НАТО. Министр обороны страны заявил, что США ведут переговоры о размещении боевых частей альянса со всеми странами, граничащими с Украиной и Россией. Политик отметил, что «полагаться Венгрии на иностранные вооруженные силы и подразделения необходимости нет». И, по оценке венгерских военных, текущая дислокация российских войск не свидетельствует о том, что они собрались нападать на Украину.
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