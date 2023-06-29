Венгрия отложила голосование по заявке Швеции на вступление в НАТО

Расширение НАТО откладывается. Парламент Венгрии отложил голосование по заявке Швеции на вступление в Североатлантический альянс в преддверии июльского саммита. Как сообщает "Ассошиэйтэд Пресс", в оппозиционной партии "Демократическая коалиция" отметили, что правящая партия "Фидес" не будет выносить этот вопрос на голосование на следующей неделе. Когда снова пройдет голосование по данной теме, журналисты не уточняют. Венгрия остается единственной страной - членом НАТО помимо Турции, которая еще не одобрила заявку Стокгольма на вступление в альянс.