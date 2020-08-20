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Венгрия отмечает национальный праздник

Главный государственный праздник - День Святого Ишванта - отмечает сегодня Венгрия. Именно 20 августа считается днем основания венгерского государства, а названо торжество в честь первого короля страны. Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил президента Венгрии Яноша Адера с национальным праздником.

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