Венгрия попросила помощи стран ЕС из-за притеснения венгров в Закарпатье

От рук националистов в Украине страдает не только русскоговорящее население. Венгрия на совете глав МИД попросила помощи стран ЕС в ситуации с притеснением венгров в Закарпатье. Ранее местные СМИ сообщали, что в регионе проблемы с обучением на венгерском, учителей увольняют, а с общественных учреждений снимают венгерские флаги. Ранее президент Венгрии в письме Зеленскому изложила беспокойство по этому поводу, но тот предпочел просьбы просто проигнорировать.