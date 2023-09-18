Венгрия поставила под вопрос будущее Швеции в НАТО

Венгрия сомневается, стоит ли одобрять заявку Швеции на вступление в НАТО. Причина - распространение в шведских школах учебного фильма об "упадке демократии в Венгрии".

Спикер венгерского парламента заявил, что стране не нужен союзник, который имеет такое пренебрежительное мнение о Венгрии и ее патриотизме. А глава МИД на днях опубликовал текст своего письма шведскому коллеге, где указал, что распространение таких материалов не способствует скорой ратификации заявки Стокгольма в альянс.