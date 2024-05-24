Венгрия проводит переоценку своей роли в составе НАТО

Внутри НАТО наметился разлад. Правительство Венгрии проводит переоценку своей роли в составе альянса, поскольку не хочет участвовать в его военной миссии в Украине. Об этом заявил премьер страны.

Виктор Орбан подчеркнул, что заявления западных политиков и журналистов свидетельствуют о том, что Европа готовится к началу войны с Россией. Не раскрывая деталей, сообщил, что сейчас рабочие группы в штабе альянса в Брюсселе изучают, как НАТО может принять участие в конфликте в Украине.