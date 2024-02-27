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Венгрия ратифицировала соглашение о вступлении Швеции в НАТО

Парламент Венгрии ратифицировал соглашение о вступлении в НАТО Швеции. Поскольку вот уже несколько месяцев задержка была только за Венгрией, сразу после голосования произошло фактическое расширение альянса - отныне в Организации североатлантического договора 32 государства-члена.

Стокгольм, впрочем, уже давно отказался от знаменитого шведского нейтралитета. Теперь всего лишь положение "де-факто" привели в соответствие с положением "де-юре".

Фото: pixabay.com

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