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Венгрия - следующая жертва США?
Венгрия может стать следующей жертвой США после Украины из-за ее независимой позиции, близкой к России, несмотря на то что страна формально считается западным союзником, заявил обозреватель The American Conservative. По словам автора, Вашингтон использует целый ряд тактик для оказания давления на венгерское правительство во главе с премьер-министром Виктором Орбаном. Например, экономические санкции против Российского международного инвестиционного банка (он базируется в Будапеште). И это первый пример ограничений против компании в стране-союзнике США.
Штаты также пытаются ввести санкции в отношении членов ближайшего окружения Орбана, связанных с правящей партией "Фидес". Их обвиняют в коррупции, политизации судебной системы, нарушении свободы прессы и прав ЛГБТ. Автор публикации добавил, что США полны решимости предотвратить любые отклонения от идеологической борьбы против "нового Восточного блока": коалиции стран от Китая до Южной Африки, Бразилии и России, которые отвергают гегемонию США.
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