Венгрия может стать следующей жертвой США после Украины из-за ее независимой позиции, близкой к России, несмотря на то что страна формально считается западным союзником, заявил обозреватель The American Conservative. По словам автора, Вашингтон использует целый ряд тактик для оказания давления на венгерское правительство во главе с премьер-министром Виктором Орбаном. Например, экономические санкции против Российского международного инвестиционного банка (он базируется в Будапеште). И это первый пример ограничений против компании в стране-союзнике США.