Венгрия угрожает заблокировать общую позицию ЕС по сотрудничеству с Лигой арабских государств из-за недовольства европейской миграционной политикой. Это было объявлено перед сегодняшней встречей представителей ЕС и ЛАГ в Брюсселе. Сегодня министры иностранных дел под председательством главы внешнеполитического ведомства ЕС Федерики Могерини обсуждают подготовку саммита, запланированного на 24-25 февраля в Шарм-эль-Шейхе. Участники рассмотрят широкий круг проблем: терроризм, изменение климата, права человека и миграцию. Напомним, Венгрия вышла из договора о миграции в июле прошлого года. Будапешт единственный, кто блокирует углубление сотрудничества со странами Лиги арабских государств.



