Венгрия уличила Евросоюз в двойных стандартах

Устроенный Евросоюзом миграционный кризис в очередной раз вскрывает лицемерный принцип двойных стандартов Запада. В избирательных подходах ЕС разоблачает Венгрия.

Глава венгерского Минюста напомнила о ситуации с миграцией 2015 года. Тогда на территорию Венгрии прибыли около 400 тысяч нелегалов, после чего власти страны воздвигли забор на южной границе и усилили пограничный контроль. Тогда же Брюссель обвинил Будапешт в недопустимом "неевропейском" подходе к решению проблемы.

Но сегодня Литва, а с нею Латвия и Польша принимают такие же и даже более жесткие меры для недопущения мигрантов на свои территории. На это Евросоюз хранит упорное молчание, а действиям литовского правительства даже обещает возможную финансовую поддержку.