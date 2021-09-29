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Венгрия уличила Евросоюз в двойных стандартах
Устроенный Евросоюзом миграционный кризис в очередной раз вскрывает лицемерный принцип двойных стандартов Запада. В избирательных подходах ЕС разоблачает Венгрия.
Глава венгерского Минюста напомнила о ситуации с миграцией 2015 года. Тогда на территорию Венгрии прибыли около 400 тысяч нелегалов, после чего власти страны воздвигли забор на южной границе и усилили пограничный контроль. Тогда же Брюссель обвинил Будапешт в недопустимом "неевропейском" подходе к решению проблемы.
Но сегодня Литва, а с нею Латвия и Польша принимают такие же и даже более жесткие меры для недопущения мигрантов на свои территории. На это Евросоюз хранит упорное молчание, а действиям литовского правительства даже обещает возможную финансовую поддержку.
Обвиняя же в своем миграционном кризисе Беларусь, они никак не комментируют и то, что литовцы позволяют устраивать на мигрантах черный бизнес. Группа дельцов из Великобритании, Германии и Турции пыталась вывезти через Литву в Западную Европу 11 иракцев. Таких случаев множество. Тех беженцев, с которых нечего взять, попросту выбрасывают через границу на белорусскую территорию.
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