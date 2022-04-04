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Венгрия: власть остается за правящим альянсом

Пристальное внимание Запада было приковано и к парламентским выборам в Венгрии с главным вопросом - продолжит ли Венгрия следовать "особым путем", который делает ее сегодня партнером России в Евросоюзе? Будапешт отказался вооружать Украину и пропускать через свою территорию оружие, выступил категорически против распространения санкций на энергетический сектор. В итоге большинство венгерских избирателей поддержало действующего премьера Виктора Орбана и правящий альянс Фидес - Христианско-демократическая народная партия.

Эта победа запомнится на всю жизнь, пожалуй, потому что нам пришлось бороться с самой большой подавляющей силой: левыми у себя дома, интернациональным левым фронтом, брюссельскими бюрократами, империей Сороса со всеми ее деньгами, международными мейнстримными СМИ, а в итоге даже с украинским президентом.
Виктор Орбан, премьер-министр Венгрии


С очередной убедительной победой коалиции Виктора Орбана поздравил Президент Беларуси Александр Лукашенко. "Переизбрание - это важный знак поддержки народа и уверенности в самоотверженности в защите национальных интересов независимо от силы внешнего давления на вашу страну", говорится в поздравлении.

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