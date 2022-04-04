Венгрия: власть остается за правящим альянсом

Эта победа запомнится на всю жизнь, пожалуй, потому что нам пришлось бороться с самой большой подавляющей силой: левыми у себя дома, интернациональным левым фронтом, брюссельскими бюрократами, империей Сороса со всеми ее деньгами, международными мейнстримными СМИ, а в итоге даже с украинским президентом.

Виктор Орбан, премьер-министр Венгрии