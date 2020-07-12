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Венгрия вновь ужесточает контроль на границах
Венгрия вновь вводит ограничения на въезд для иностранцев. Такое решение связано с увеличением количества заболевших COVID-19 в ряде стран. Меры начнут действовать со среды. По новым правилам, все венгры, которые возвращаются на родину, должны будут пройти медосмотр и двухнедельный карантин. Это же касается и граждан ЕС из стран так называемой желтой зоны. А из государств красной зоны приезжать в страну и вовсе будет запрещено.
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