Венгрия ввела государственное регулирование цен на продукты

Социальная стабильность в Европе буквально тает на фоне колоссального роста цен на энергоресурсы. Венгрия вынужденно ввела госрегулирование цен на продукты. Магазинам предписано вернуть стоимость шести продуктов питания на уровень цен 15 октября прошлого года. Речь идет о сахаре, пшеничной муке, подсолнечном масле, свиных окороках, куриных грудках и коровьем молоке. Решение приняли на фоне европейского энергокризиса. Ранее власти Венгрии ограничили рост цен на бензин, теперь безуспешно пытаются снизить размеры коммунальных платежей.

"Укрхлебпром" на грани закрытия

Украинцы рискуют остаться без хлеба. Местные хлебозаводы до сих пор не получили газ по льготным ценам, обещанный правительством две недели назад. И потому обещают прекратить производство со дня на день.









