Венгрия выступает против эмбарго на поставки российской нефти
Венгрия выступила с жестким заявлением по поводу возможности ввода Евросоюзом эмбарго на импорт российской нефти. Официальный Будапешт считает, что попытки добиться такого запрета угрожают европейскому единству и наносят ущерб экономическим интересам ряда государств Союза.
Венгрия не будет голосовать за введение нефтяного эмбарго до тех пор, пока это угрожает энергоснабжению Венгрии. Проблема создана Еврокомиссией, а потому и решение должна предложить она. Сначала надо найти выход и только потом говорить о санкциях. Такое серьезное решение нереально принять на этой неделе. Мы потребовали исключить этот вопрос из повестки дня всех заседаний, поскольку это создает серьезные риски для европейского единства.
Президент Сербии: Евросоюз теряет популярность
Президент Сербии также высказался по поводу пренебрежения Евросоюзом интересами членов и кандидатов в члены этой организации. Диктат ЕС и "отсутствие уважения", как выразился Вучич, делают вступление в ЕС все менее привлекательным. В качестве примера президент привел Сербию и Северную Македонию. В обеих странах, по социологическим опросам, все меньше граждан выступает за присоединение к Евросоюзу.