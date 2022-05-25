Венгрия выступает против эмбарго на поставки российской нефти

Венгрия не будет голосовать за введение нефтяного эмбарго до тех пор, пока это угрожает энергоснабжению Венгрии. Проблема создана Еврокомиссией, а потому и решение должна предложить она. Сначала надо найти выход и только потом говорить о санкциях. Такое серьезное решение нереально принять на этой неделе. Мы потребовали исключить этот вопрос из повестки дня всех заседаний, поскольку это создает серьезные риски для европейского единства.

Петер Сийярто, министр иностранных дел и внешней торговли Венгрии