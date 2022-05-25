Смотреть онлайнПрограмма ТВ
ПолитикаЭкономикаПрезидентОбществоВ миреРегионыКультураПроисшествияЗдоровьеСпортТехнологииКругозор
ЕвропаКитайСШАУкраинаРоссияБлижний Восток

Венгрия выступает против эмбарго на поставки российской нефти

Венгрия выступила с жестким заявлением по поводу возможности ввода Евросоюзом эмбарго на импорт российской нефти. Официальный Будапешт считает, что попытки добиться такого запрета угрожают европейскому единству и наносят ущерб экономическим интересам ряда государств Союза.

Венгрия не будет голосовать за введение нефтяного эмбарго до тех пор, пока это угрожает энергоснабжению Венгрии. Проблема создана Еврокомиссией, а потому и решение должна предложить она. Сначала надо найти выход и только потом говорить о санкциях. Такое серьезное решение нереально принять на этой неделе. Мы потребовали исключить этот вопрос из повестки дня всех заседаний, поскольку это создает серьезные риски для европейского единства.
Петер Сийярто, министр иностранных дел и внешней торговли Венгрии

Президент Сербии: Евросоюз теряет популярность

Президент Сербии также высказался по поводу пренебрежения Евросоюзом интересами членов и кандидатов в члены этой организации. Диктат ЕС и "отсутствие уважения", как выразился Вучич, делают вступление в ЕС все менее привлекательным. В качестве примера президент привел Сербию и Северную Македонию. В обеих странах, по социологическим опросам, все меньше граждан выступает за присоединение к Евросоюзу.