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Венгрия заблокировала пакет помощи для Украины

Здравый голос из Европы. Венгрия стала на пути поставок оружия в Украину. Будапешт заблокировал выделение транша военной помощи Киеву в размере 500 миллионов евро. Эту сумму должны были направить 22 мая из средств Европейского фонда мира, сообщает итальянское агентство ANSA со ссылкой на источник в Брюсселе. По его данным, Венгрия потребовала, чтобы фонд играл более "глобальную роль", а не использовался только лишь для вооружения ВСУ.

Примечательно, что до начала военного конфликта в Украине средства из Фонда мира никогда не расходовали на закупки оружия.

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